В России могут изменить правила упрощенного получения гражданства

Москва, 7 августа. В России предложили изменить правила упрощенного получения гражданства. Так, законопроект, который наделяет президента полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, имеющие право получать гражданство РФ в упрощенном порядке, внесло в Государственную думу правительство России.

Соответствующий документ был опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Как стало известно, новые поправки могут быть внесены в федеральный закон «О гражданстве РФ».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в рамках законопроекта соотечественники, проживающие в странах со сложной экономической и общественно-политической обстановкой, в которых происходит смена политического режима или вооруженные конфликты, могут получить российское гражданство в упрощенном виде.

Напомним, МВД России готовит законопроект, который освободит жителей Белоруссии и «близких по менталитету к россиянам» украинцев от прохождения собеседования на русском языке при получении гражданства РФ.