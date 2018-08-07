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В России могут изменить правила упрощенного получения гражданства
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    В России могут изменить правила упрощенного получения гражданства

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    В России могут изменить правила упрощенного получения гражданства

    Москва, 7 августа. В России предложили изменить правила упрощенного получения гражданства. Так, законопроект, который наделяет президента полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, имеющие право получать гражданство РФ в упрощенном порядке, внесло в Государственную думу правительство России.

    Соответствующий документ был опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Как стало известно, новые поправки могут быть внесены в федеральный закон «О гражданстве РФ».

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в рамках законопроекта соотечественники, проживающие в странах со сложной экономической и общественно-политической обстановкой, в которых происходит смена политического режима или вооруженные конфликты, могут получить российское гражданство в упрощенном виде.

    Напомним, МВД России готовит законопроект, который освободит жителей Белоруссии и «близких по менталитету к россиянам» украинцев от прохождения собеседования на русском языке при получении гражданства РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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