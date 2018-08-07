Цхинвал, 7 августа. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, приказавший напасть на Южную Осетию в 2008 году, предстанет перед военным трибуналом, уверен президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Выступая перед жителями Цхинвала, Бибилов назвал Саакашвили «военным преступником» и выразил уверенность в том, что тому «все равно придется ответить перед военным трибуналом». Он не исключил, что такой трибунал может пройти и в Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия открыла огонь из установок залпового огня «Град» по Южной Осетии, грузинские войска разрушили часть Цхинвала. Россия защищала жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство. После пяти дней боев военные РФ вытеснили грузинские войска из региона.

Как сообщала во вторник «Газета.ру», президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что считает Москву виновной в грузино-югоосетинском конфликте.

Военный корреспондент Федерального агентства новостей ранее рассказал о событиях в Цхинвале.