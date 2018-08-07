Госдума расширит формат парламентских слушаний по пенсионной реформе

Москва, 7 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел рабочее совещание, в ходе которого обсуждалась подготовка предстоящих парламентских слушаний по вопросу совершенствованию пенсионного законодательства. По итогам совещания было принято решение изменить формат слушаний на парламентские общественные слушания.

По словам Володина, в слушаниях по совершенствованию пенсионной системы, которые состояться в Госдуме 21 августа, смогут принять участие не только парламентарии, но и общественные организации, эксперты и представители деловых сообществ.

«Учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания», — сказал Володин.

Напомним, 19 июля Госдума рассмотрела законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Проект закона предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Предполагается, что мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины с 63 лет.

Совершенствование пенсионного законодательства позволит создать условия для сбалансированной и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России. Кроме того, благодаря изменениям с 2019 года пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на одну тысячу рублей, а к 2024 году размер средней пенсии составит 20 тысяч рублей в месяц.

Президент России Владимир Путин отметил, что ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста ему не понравился. Глава государства подчеркнул, что не видит ничего хорошего в том, что граждане России не смогут выйти на пенсию тогда, когда запланировали.

При этом Путин напомнил, что возрастная планка выхода на пенсию была установлена в 1956 году, и уже тогда допускалось, что возраст может быть увеличен. Президент отметил, что окончательное решение по вопросу совершенствования пенсионного законодательства пока еще не принято, так как для этого необходимо выслушать все точки зрения, передает издание «Дни.Ру».