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Соловьев отреагировал на запуск боевой ракеты НАТО над Эстонией
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    Соловьев отреагировал на запуск боевой ракеты НАТО над Эстонией

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    Соловьев отреагировал на запуск боевой ракеты НАТО над Эстонией

    Таллин, 7 августа. Истребитель Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, патрулируя в небе над Эстонией. В настоящее время военные пытаются установить место падения ракеты.

    Как пояснила пресс-служба Сил обороны Эстонии, ракета AIM-120 AMRAAM оснащена механизмом саморазрушения, который срабатывает, если снаряд был выпущен по ошибке. Впрочем, это не дает стопроцентной гарантии того, что ракета разрушится в воздухе.

    «Нельзя исключать, что снаряд все же приземлился на землю. Длина ракеты, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета неподалеку от города Отепя, составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров», — пояснили в ведомстве.

    Отметим, что испанские истребители наряду с самолетами других стран НАТО участвуют в патрулировании воздушного пространства стран Прибалтики. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

    Известный российский телеведущий Владимир Соловьев уже отреагировал на данный инцидент. Он отметил, что, несмотря на причастность испанских ВВС, обвинить в итоге могут Россию.

    «Но все равно Россия виновата?» — пишет он в Twitter.

     

    Автор: Антон Соколов
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