Соловьев отреагировал на запуск боевой ракеты НАТО над Эстонией

Таллин, 7 августа. Истребитель Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, патрулируя в небе над Эстонией. В настоящее время военные пытаются установить место падения ракеты.

Как пояснила пресс-служба Сил обороны Эстонии, ракета AIM-120 AMRAAM оснащена механизмом саморазрушения, который срабатывает, если снаряд был выпущен по ошибке. Впрочем, это не дает стопроцентной гарантии того, что ракета разрушится в воздухе.

«Нельзя исключать, что снаряд все же приземлился на землю. Длина ракеты, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета неподалеку от города Отепя, составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что испанские истребители наряду с самолетами других стран НАТО участвуют в патрулировании воздушного пространства стран Прибалтики. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев уже отреагировал на данный инцидент. Он отметил, что, несмотря на причастность испанских ВВС, обвинить в итоге могут Россию.

«Но все равно Россия виновата?» — пишет он в Twitter.