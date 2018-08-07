Киев, 7 августа. Для того, чтобы Украина стала сильным и самодостаточным государством, власти должны контролировать все аспекты жизни, включая воинское приветствие на украинском языке. С таким заявлением выступила скандально известная Ирина Фарион.

По мнению Фарион, замена воинского приветствия неизбежно повлияет на уровень жизни на Украине, изменив его к лучшему. Она предлагает заменить используемое сейчас воинское приветствие советского варианта «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаем здоровья!» на «Слава Украине!» и «Героям слава!».

«У нас везде царит язык оккупанта. У нас один единственный государственный язык – это украинский. И из-за того, что его не придерживаются, у нас такая плохая жизнь в Украине. Важно – достичь духовного фундамента, а затем могут развязываться все остальные вопросы», ― заявила она.

Фарион убеждена, что единственной причиной низкого уровня жизни украинцев является неспособность «защитить язык Шевченко».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о реакции Фарион на инцидент с хорватским футболистом Домагоем Видой, который во время чемпионата мира по футболу выкрикнул «Слава Украине!». Фарион посчитала, что негативная реакция на поступок Виды со стороны ФИФА была вызвана тем, что Европа «боится» Украины и ее активно поддерживаемого государством национализма.