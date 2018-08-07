Ефимова об организации чемпионата Европы в Глазго: Еда тут отвратительная

Москва, 7 августа. Российская пловчиха Юлия Ефимова, взявшая во вторник золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в плавании брассом, рассказала об уровне организации соревнований.

«Организация нормальная, автобусы вовремя ходят, все хорошо, вот только еда тут отвратительная: какие-то сухие макароны, которые приходится заливать майонезом и кетчупом», — пожаловалась спортсменка.

По ее словам, вкус мяса, которым кормят на чемпионате, также оставляет желать лучшего. При этом никакие кафе не работают, в связи с чем какую-либо другую еду заказать нельзя, отметила Ефимова.

«Ну ничего, уже пару дней осталось», — добавила пловчиха.

Напомним, ранее пятикратная чемпионка мира по водным видам спорта Юлия Ефимова рассказала, что ее главной мечтой является золото Олимпийских игр.