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Ефимова об организации чемпионата Европы в Глазго: Еда тут отвратительная
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    Ефимова об организации чемпионата Европы в Глазго: Еда тут отвратительная

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    Ефимова об организации чемпионата Европы в Глазго: Еда тут отвратительная

    Москва, 7 августа. Российская пловчиха Юлия Ефимова, взявшая во вторник золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в плавании брассом, рассказала об уровне организации соревнований. 

    «Организация нормальная, автобусы вовремя ходят, все хорошо, вот только еда тут отвратительная: какие-то сухие макароны, которые приходится заливать майонезом и кетчупом», — пожаловалась спортсменка.

    По ее словам, вкус мяса, которым кормят на чемпионате, также оставляет желать лучшего. При этом никакие кафе не работают, в связи с чем какую-либо другую еду заказать нельзя, отметила Ефимова. 

    «Ну ничего, уже пару дней осталось», — добавила пловчиха.

    Напомним, ранее пятикратная чемпионка мира по водным видам спорта Юлия Ефимова рассказала, что ее главной мечтой является золото Олимпийских игр

    Автор: Тимур Румянцев
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