Сирия, 7 августа. Более 200 бойцов, в основном мобилизованных в SDF**** насильственным путем, присоединились к курдам в Дейр-эз-Зоре. К юго-западу от Африна было обнаружено тело пропавшего командира ССА**. Командование САА перебросило подкрепления в южные предместья Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили часть подразделений и нескольких иранских военных инструкторов в город Аль-Хадер к югу от Алеппо.

Курды: пополнили свои ряды на востоке от Евфрата новыми бойцами, в основном из числа насильственно мобилизованных в SDF местных жителей; заявили, что якобы завершили второй этап очистки северо-восточных районов провинции Дейр-эз-Зор от следов ИГИЛ1.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): распространяет фейковые сведения о потерях САА в результате утренней попытки атаки боевиков на город Сараф в северной части Латакии.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась командира одной из бригад, тело которого было найдено на юго-западе кантона Африн.

Провинция Латакия

Связанный с террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» канал в сети Twitter Qalaat Al Mudiq утверждает, что в результате утренней атаки союзных «Ан-Нусре» боевиков-ингимаси на позиции Сирийской арабской армии (САА) в северо-восточной Латакии были убиты семь солдат войск САР, еще восемь военнослужащих будто бы получили ранения. Эта информация, тем не менее, не была официально подтверждена. Напомним, ранее информационный Twitter-ресурс (SyriaWar2) передавал, что правительственные силы успешно отбили нападение союзников «Тахрир аш-Шам» около населенного пункта Сараф. Позже канал в Telegram (@nors2017) уточнил, что попытка атаки была осуществлена подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» бандгруппой «Джебель Аль-Ислам».

Провинция Алеппо

В одной из оливковых рощ вблизи деревни Хаджи Искандер было обнаружено тело исчезнувшего больше двух недель назад полевого командира одной из бригад протурецкой Сирийской свободной армии (ССА), передает Twitter-канал (@SyriawatanNews). Труп одного из главарей союзных Анкаре радикалов был закопан в окрестностях города Джандарис, расположенного к юго-западу от Африна. Убитый командир был похищен неизвестными 15 дней назад. Предполагается, что убийство могли совершить курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG), которые ведут операцию «Гнев оливок» против Турции и ее союзников в кантоне Африн.

В район города Аль-Хадер, который располагается к югу от Алеппо недалеко от границы с соседним Идлибом, прибыли подкрепления правительственных войск, сообщает Halab Today. Данный оппозиционный канал также отмечает, что в составе военной колонны САА в регион прибыли иранские военные инструкторы. Местные активисты между тем подчеркивают, что боевики и их командиры всерьез опасаются скорого начала наступления армии САР в районе «Большого Идлиба». В связи с этим исламисты усилили наблюдение на линии соприкосновения с правительственными силами и активизировали мероприятия по укреплению своих передовых позиций.

Провинция Дейр-эз-Зор

Представитель Демократических сил Сирии (SDF) заявил, что курдские вооруженные формирования якобы завершили второй этап очистки территорий на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, захваченных ранее у террористов «Исламского государства»1, передает в соцсети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Необходимо отметить, что даже в тех районах, которые были оккупированы курдами еще год назад и даже ранее, например — в провинции Ракка, нередко происходят взрывы оставленных боевиками ИГ1 мин и СВУ. Более того, в данных регионах по-прежнему действуют подпольные группы этой террористической организации.

Отряды «Демократических сил», дислоцирующиеся в провинции Дейр-эз-Зор, пополнили свои ряды новыми бойцами, недавно завершившими 20-дневный курс военной подготовки. В общей сложности к курдским формированиям присоединился еще 221 человек, сообщил связанный с YPG источник в Twitter (@QSD_Jabha). Тем не менее, по словам местных жителей, значительная часть «новобранцев» была принудительным образом мобилизована в состав SDF из числа мирного населения региона.

Провинция Эс-Сувейда

Руководитель военного крыла Сирийской социальной националистической партии Нисур аль-Зубба опубликовал заявление, в котором опроверг сообщения ряда оппозиционных источников о причастности его отрядов к повешению террористов «Исламского государства», участвовавших в планировании утреннего теракта вблизи высоты Тель Разин, передает военный источник на своей странице в Twitter (@sayed_ridha). Напомним, ранее сообщалось, что виновных в гибели шести человек боевиков ИГИЛ казнили ополченческие отряды, состоящие из местных жителей. Стоит отметить, что население провинции Эс-Сувейда уже не в первый раз подобным образом отвечает на преступления подпольных ячеек ИГ против мирных граждан региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)