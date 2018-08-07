В Киеве рассказали о травле учителей русского языка

Киев, 7 августа. Украинские школьники начали воспринимать русский язык как «язык врага», рассказал журналист украинского телеканала ICTV Константин Стогний.

Негативное отношение дети переносят на преподавателей русского языка, что выливается в настоящую травлю. По словам Стогния, эта ситуация напоминает послевоенные советские фильмы, когда дети обижали учительницу немецкого, которая тоже преподавала «язык врага».

«Я знаю женщину, которая работает в одной из гимназий. Она ко мне подошла, а ей уже 80 лет, и говорит: «Я не могу бросить, но вы бы только знали, как мне тяжело вести уроки, слушать эти переводы», и много еще таких вещей», — цитирует журналиста «Политнавигатор».

Напомним, что ранее Верховная рада приняла закон, запрещающий преподавание на любом иностранном языке. Против этого закона уже выступили Венгрия и Румыния. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова полагает, что русский язык никогда не уйдет с Украины, несмотря на все попытки Киева.По ее словам, Россия и Украина слишком тесно связаны на бытовом уровне, поэтому отделить их друг от друга в языковом плане нельзя.