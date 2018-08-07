Президент Эквадора заявил, что Ассанж может покинуть посольство в любой момент

Кито, 7 августа. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может в любой момент покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено в эфире телеканала NTN24.

«Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы​​​. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству», — сообщил президент Эквадора.

Ранее Морено заявил, что хочет решить ситуацию с Ассанжем «без проблем для своей страны», отметив, что Ассанж не может вечно находиться на территории эквадорского посольства в Лондоне.

Напомним, с 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks попросил у властей Эквадора политическое убежище, опасаясь экстрадиции в США, где ему угрожает уголовное преследование в связи с его деятельностью в WikiLeaks.