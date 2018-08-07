Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала, как ее избили на Бали

Москва, 7 августа. Бывшая жена рэпера Гуфа, дизайнер и блогер Айза Анохина рассказала, как на Бали на нее напали агрессивные индонезийцы. Инцидент произошел из-за того, что друзья Айзы нечаянно повалили байк местного жителя.

Девушка пояснила, что ее приятели случайно опрокинули байк, выезжая на автомобиле с парковки. Случившееся увидел хозяин двухколесного транспортного средства и начал вымогать деньги у туристов. В конфликт ввязались и другие представители местного населения. Так, один из индонезийцев вырвал ключи из машины россиян, чему пыталась помешать Айза.

«Он ударяет меня по лицу, я прикрываюсь, и он попадает мне в лоб, ударяет об машину несколько раз, а дальше — кидает на землю, замахивается ногой», — пояснила девушка, отметив, что дальше ее защитили друзья.

В итоге компания туристов была вынуждена заплатить хозяину банка, потому как, по словам местных жителей, полицию вызывать было бессмысленно — закон в Индонезии всегда оказывается на стороне местных жителей.

Напомним, несколько дней назад экс-участницу скандальной телевизионной стройки «Дом-2» Светлану Юрченко избила конкурентка на съемках программы Амирана Сардарова «Хачу невесту».