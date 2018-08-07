В Киеве уточнили идею об отмене железнодорожного сообщения с Россией

Киев, 7 августа. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя свою идею запретить железнодорожное сообщение с Россией, пояснил, что речь в данном случае идет о пассажирских перевозках, а не грузовых.

По его словам, грузовые железнодорожные перевозки приносят Украине слишком много денег, чтобы от них отказываться. Кроме того, это будет нарушением правил ВТО, считает министр.

«По грузовому сообщению проблема не только в том, что «Укрзализныця» потеряет существенные поступления в свой бюджет, но и с международным законодательством, в частности с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках ВТО», — цитируют Омеляна украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. По подсчету общественников, «Украинские железные дороги» в этом случае будут терять по 150 тыс. долларов в сутки, а в стране расцветут нелегальные перевозчики. В итоге люди по-прежнему будут ездить в Россию, но уже не в обход госкомпании.