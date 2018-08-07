Меню
Украина
В Киеве уточнили идею об отмене железнодорожного сообщения с Россией
Политика
Президент Эквадора заявил, что Ассанж может покинуть посольство в любой момент
Следующая новость
Загрузка...

    В Киеве уточнили идею об отмене железнодорожного сообщения с Россией

    34

    В Киеве уточнили идею об отмене железнодорожного сообщения с Россией

    Киев, 7 августа. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя свою идею запретить железнодорожное сообщение с Россией, пояснил, что речь в данном случае идет о пассажирских перевозках, а не грузовых.

    По его словам, грузовые железнодорожные перевозки приносят Украине слишком много денег, чтобы от них отказываться. Кроме того, это будет нарушением правил ВТО, считает министр.

    «По грузовому сообщению проблема не только в том, что «Укрзализныця» потеряет существенные поступления в свой бюджет, но и с международным законодательством, в частности с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках ВТО», — цитируют Омеляна украинские СМИ.

    Ранее сообщалось, что Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. По подсчету общественников, «Украинские железные дороги» в этом случае будут терять по 150 тыс. долларов в сутки, а в стране расцветут нелегальные перевозчики. В итоге люди по-прежнему будут ездить в Россию, но уже не в обход госкомпании.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.