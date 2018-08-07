Меню
Политика
Цивилев поручил завершить реконструкцию стадиона «Суховский»
Политика
Президент Эквадора заявил, что Ассанж может покинуть посольство в любой момент
Следующая новость
Загрузка...

    Цивилев поручил завершить реконструкцию стадиона «Суховский»

    43

    Цивилев поручил завершить реконструкцию стадиона «Суховский»

    Кемерово, 7 августа. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев поручил завершить реконструкцию стадиона «Суховский» Комплексной спортивной школы в Суховском сельском поселении Кемеровского района.

    Цивилев провел рабочую поездку, в ходе которой осмотрел социально значимые объекты Кемеровского района. Стадион «Суховский» стал одним из них.

    В 2015 году стартовал первый этап реконструкции стадиона. На стадионе появилось футбольное поле с искусственным покрытием и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Директор спортивной школы Наталья Борисова сообщила Цивилеву, что объект нуждается в административном здании с раздевалками и душевыми комнатами.

    Врио губернатора поручил подготовить документы, которые необходимы для начала второго этапа реконструкции. В ближайшее время документы будут направлены в департамент строительства области, после чего второй этап проекта рекносирукции будет внесен в федеральную программу, передает «Газета Кемерова».

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.