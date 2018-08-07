Кемерово, 7 августа. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев поручил завершить реконструкцию стадиона «Суховский» Комплексной спортивной школы в Суховском сельском поселении Кемеровского района.

Цивилев провел рабочую поездку, в ходе которой осмотрел социально значимые объекты Кемеровского района. Стадион «Суховский» стал одним из них.

В 2015 году стартовал первый этап реконструкции стадиона. На стадионе появилось футбольное поле с искусственным покрытием и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Директор спортивной школы Наталья Борисова сообщила Цивилеву, что объект нуждается в административном здании с раздевалками и душевыми комнатами.

Врио губернатора поручил подготовить документы, которые необходимы для начала второго этапа реконструкции. В ближайшее время документы будут направлены в департамент строительства области, после чего второй этап проекта рекносирукции будет внесен в федеральную программу, передает «Газета Кемерова».