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ВСУ нанесли минометный удар по селу в ДНР
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    ВСУ нанесли минометный удар по селу в ДНР

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    ВСУ нанесли минометный удар по селу в ДНР

    Донецк, 7 августа. Населенный пункт Саханка на юге Донецкой народной республики попал под минометный обстрел со стороны армии Украины. Об этом сообщает во вторник Донецкое агентство новостей.

    «Сегодня в 19.00 украинские подразделения открыли минометный огонь по Саханке», — цитирует ДАН заявление руководителя представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки Руслана Якубова.

    По его словам, ВСУ открывали огонь по ДНР из села Лебединского, который находится под контролем Киеве. Всего они выпустили 16 мин калибром 120 мм.

    Напомним, ранее украинские военные нанесли ракетный удар по санитарному автомобилю Донецкой народной республики, в результате чего погибли трое врачей.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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