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Принцессу из Катара обокрали в парижской больнице
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    Принцессу из Катара обокрали в парижской больнице

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    Принцессу из Катара обокрали в парижской больнице

    Париж, 7 августа. Принцессу из королевской семьи Катара обокрали в одной из парижских больниц, пока она проходила там лечение, сообщает журнал Point.

    По информации СМИ, принцесса поступила в расположенный на западе Парижа Американский госпиталь 11 июня. Спустя два дня она сообщила, что из ее комнаты украли личные вещи: паспорт, мобильный телефон, компьютер, деньги, кредитные карты, дипломатическое удостоверение. Пациентка подала на больницу в суд для возмещения морального и материального ущерба.

    Камера видеонаблюдения зафиксировала, что кражу предположительно совершила женщина, которая зашла в палату принцессы, когда та отлучилась. Как выяснилось, злоумышленница сфотографировала себя на IPhone принцессы, и это позволило жертве получить ее фото благодаря функции дистанционного управления данным. Сотрудники правоохранительных органов рассчитывают, что смогут найти преступницу в ближайшее время.

    Автор: Дарья Смолина
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