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Российский дайвер нашел «корабль-призрак» в Японском море
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    Российский дайвер нашел «корабль-призрак» в Японском море

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    Российский дайвер нашел «корабль-призрак» в Японском море

    Владивосток, 7 августа. Дайвер из Владивостока Дмитрий Рудась наткнулся в Японском море на полузатопленную лодку, которая дрейфовала на волнах. Он предположил, что судно принесло со стороны КНДР, однако подписчики Рудася в Instagram выдвинули более мистическую версию, предположив, что это «корабль-призрак», пишет Deita.ru.

    «Сегодня наткнулся в открытом море на дрейфующую подтопленную лодку, похоже принесло из Северной Кореи. С борта свешивалась сеть, экипажа на борту не было», — пишет дайвер в Instagram.

    «Прям корабль-призрак» — отмечают пользователи в комментариях.

    Обсуждая находку с подписчиками, Рудась согласился с тем, что лодка действительно похожа на Летучий Голландец. Он признался, что ему было не по себе, когда он обнаружил утлое судно. Один из пользователей, который тоже, судя по всему, занимается дайвингом, заявил, что неделю назад наткнулся на брошенную северокорейскую джонку и платформу для сетей, которые прибило в бухту полуострова Краббе.  

     

    Автор: Антон Соколов
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