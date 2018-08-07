«Он чувствовал конфликт с миром»: в Москве простились с режиссером Александром Расторгуевым. ФАН-ТВ

7 августа в Москве прошло прощание с погибшим в ЦАР кинорежиссером-документалистом Александром Расторгуевым. Отпевание прошло в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.

К храму пришли коллеги и близкие погибшего, в их числе поэт Лев Рубинштейн, журналист Эдуард Сагалаев и другие. Люди приносили цветы и плакали. Родители Расторгуева приехали на прощание из родного города их сына — Ростова-на-Дону. У погибшего режиссера остались сын и дочь.

«Он не терпел никаких подачек, он был веселым, я его вспоминаю, как очень веселого человека, он ко всему относился весело. И в то же время внутренняя травма у него была и даже трагедия, не потому что у него не было денег, не потому что он был невостребованным, он чувствовал конфликт себя с миром, себя с окружающей средой, я просто не могу смириться с тем, что он погиб», — вспоминал коллегу журналист Эдуард Сагалаев.

«Он видел мир совсем не так, как все, показывал нам свой мир, сообщал нам свое зрение, свой способ видения мира, его взгляд был жесткий, его взгляд был беспощадный, его взгляд был бесконечно оригинальный», — сказал поэт Лев Рубинштейн.

После церемонии прощания на Троекуровском кладбище тело Александра Расторгуева было кремировано.