«Проделки конкурентов»: в астраханском детском саду объяснили связывание малышей

Москва, 7 августа. Няни одного из частных детских садов в Астрахани связывали детей пеленками, чтобы они побыстрее засыпали и не ворочались во сне. Руководство дошкольного учреждения уверяет, что это проделки конкурентов.

Детский сад «Полина» представляет собой двухэтажное здание с красивой территорией и игровой площадкой. Стоимость услуг детского сада составляет три с половиной тысячи рублей.

Одна из мам Олеся отдала своего ребенка в детский сад «Полина» и не подозревала, какие ужасы он таит в себе. Женщина была удивлена «внутреннему великолепию, убранству и персоналу». Она прошла все необходимые комиссии, составила договор, после чего ее ребенок пошел в детсад на адаптацию, которая заключается в том, что малыш находится в учреждении только часть дня, а потом родители забирают его домой.

Женщина призналась, что после первой недели посещения она стала замечать, что ребенок начал плакать и капризничать, как только они подходили к детскому саду. Первоначально она думала, что это временное явление, и ребенок просто не привык еще к новому месту. Женщина переживала, но все равно оставляла ребенка в детском саду «в руках профессионалов».

Адаптация ребенка продолжалась две недели, пока мать не узнала от подруги, знакомая которой устроилась в детский сад, что происходит там.

«Подруга знала, что мой ребенок находится в этом заведении и с тревогой попросила, чтобы я как можно скорее забрала ребенка», — говорится в сообщении в соцсети Facebook.

Наталья, которая устроилась работать в детский сад нянечкой, как раз и рассказала о неподобающем отношении к детям.

«Детей в комнате находилось не меньше 12. Они лежали в детских кроватках по двое, «валетом». Дети были связаны пеленками — в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна», — рассказала няня.

Женщина, узнав, что происходит в детском саду, сразу же поехала за дочерью, но перед этим позвонила в учреждение и поинтересовалась, почему ее ребенку завязывают ноги, однако конкретного ответа не последовало. Ее направили к юристу, но и он не дал внятного ответа на вопрос.

Руководство дошкольного учреждения, пытаясь выяснить, кто был автором видеоролика, стало проверять гаджеты у персонала. Устроившая совсем недавно няня, которая и сделала видео, отказалась показывать телефон, и ее уволили.

Руководитель детского сада Игорь в интервью телеканалу 360 рассказал, что возникшая ситуация — это проделки конкурентов, которые хотят убрать единственное в районе учреждение с «рынка». Кроме того, детский сад может похвастаться тем, что предоставляет услуги по самым низким ценам.

По словам руководителя, он не знает, для чего нянечка сделала это. Он предположил, что женщина запеленала детей, чтобы они руками не дергали или, может, они все кричали, и таким способом она пыталась их успокоить. Игорь признался, что пытался поговорить с нянечкой, но никакого вразумительного ответа не получил.

«В прошлом году такая же картина была — на нас ополчились, сделали заказ. Все [представители власти и компетентных органов] тут у нас побывали, дошло даже до суда. Люди проплаченные пристроили ребенка сюда, она отработала полдня, сделала свою работу и ушла. Пытаемся оправдаться», — добавил он.

Кроме того, он уточнил, что детский сад работает уже шесть лет, и родители не раз благодарили руководство за хорошую работу.