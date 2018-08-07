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«Захожу в душ и разговариваю с водой»: мама Ефимовой рассказала, как болеет за дочь
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    «Захожу в душ и разговариваю с водой»: мама Ефимовой рассказала, как болеет за дочь

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    «Захожу в душ и разговариваю с водой»: мама Ефимовой рассказала, как болеет за дочь

    Москва, 7 августа. Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в плавании брассом. Дистанцию заплыва пловчиха преодолела за 2 минуты 21,31 секунды.

    Для Ефимовой это третья награда на этом турнире. Ранее она выиграла дистанцию 100 метров брассом и серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

    Ее мама Татьяна Григорьевна, комментируя успехи дочери в чемпионате, отметила, что всегда болеет за нее и смотрит прямые трансляции с соревнований, в которых участвует Юлия. Женщина указала на то, что для нее всегда большое испытание и стресс смотреть заплыв в реальном времени.

    «Когда идет прямая трансляция и Юля плывет, в эти минуты просто выхожу из комнаты, — пояснила Татьяна Григорьевна. — Захожу в душ и разговариваю с водой. И только когда слышу голос комментатора Дмитрия Губерниева и его крики «Ура!», понимаю — все хорошо», передает «Комсомольская правда».

    Напомним, ранее пятикратная чемпионка мира по водным видам спорта Юлия Ефимова рассказала, что ее главной мечтой является золото Олимпийских игр

    Автор: Тимур Румянцев
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