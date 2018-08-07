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Автомобиль попытался протаранить митингующих под Одессой
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    Автомобиль попытался протаранить митингующих под Одессой

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    Автомобиль попытался протаранить митингующих под Одессой

    Одесса, 7 августа. Водитель автомобиля Daewoo пытался въехать в толпу людей во время акции протеста в Беляевском районе Одесской области. Местные жители вышли на улицу, требуя прекратить пускать через поселок Усатово перегруженные фуры, которые разрушают дороги.

    Как сообщает одесская полиция, сотрудник правоохранительных органов пытался помешать наезду на пешеходов, в результате чего пострадал сам.

    Автомобиль попытался протаранить митингующих под Одессой

    «Во время акции водитель автомобиля Daewoo, не подчинился требованиям полицейских и поехал в толпу людей на пешеходном переходе. Один из патрульных пытался прекратить противоправные действия, в результате чего в результате наезда получил травму ноги», — сообщает полиция Одесской области.

    В итоге стражи правопорядка задержали нарушителя. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа». Отметим, что никто из гражданских лиц не пострадал.

    Автор: Антон Соколов
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