Водитель напал с топором на таксиста в Подмосковье

Москва, 7 августа. Водитель иномарки набросился с топором на таксиста в Московской области. Инцидент произошел в деревне Дрожжино во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2».

Таксист не знал, что во дворе жилого комплекса действует одностороннее движение, проехав под знак «кирпич». Ему навстречу двигался водитель иномарки, который сначала попытался жестами объяснить ошибку таксиста, однако его усилия не привели к желаемому результату. При этом таксист остался на прежнем месте, блокируя проезд иномарки.

После этого между водителями произошла словесная перепалка, в ходе которой один назвал другого «бараном». Водитель иномарки достал из салона автомобиля топор и набросился на таксиста.

В конечном итоге очевидцам происшествия удалось успокоить водителя иномарки, после чего он прекратил преследование таксиста, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».