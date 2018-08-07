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ВСУ творят бесчинства от безнаказанности: Басурин объяснил гибель санитарного автомобиля в Донбассе
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    ВСУ творят бесчинства от безнаказанности: Басурин объяснил гибель санитарного автомобиля в Донбассе

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    ВСУ творят бесчинства от безнаказанности: Басурин объяснил гибель санитарного автомобиля в Донбассе

    Донецк, 7 августа. Одно из подразделений, подконтрольных Киеву, нанесло сегодня ракетный удар по санитарному автомобилю «Урал» в районе населенного пункта Набережное Новоазовского района Донецкой народной республики. Находившиеся в автомобиле водитель и две женщины-медика погибли. 

    Федеральное агентство новостей поинтересовалось у замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, почему противник нанес удар, прекрасно зная о том, что в машине едут медработники. 

    «Политики, каждый из которых претендует на то, чтобы стать следующим президентом Украины, будь то Гриценко, Порошенко или Тимошенко с Аваковым, заявляют о том, что вопрос с Донбассом можно решить только силовым способом, и военные это выполняют», — считает собеседник ФАН. 

    Для ВСУ нет разницы, что за цель, — гражданские или военные, добавил Басурин. 

    «Проблема — во вседозволенности. Украинские военные знают, что власть их защитит. Или думают, что власть их защитит, и поэтому, слушая призывы этих политиков, творят бесчинства», — объяснил замкомандующего. 

    Напомним, что 7 августа 2018 года в Донбассе санитарный транспорт с необходимыми опознавательными знаками, приборами освещения и включенными проблесковыми маячками ехал на вызов к местной жительнице, когда с позиций 93-й бригады ВСУ был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой, уничтоживший автомобиль. 

    Автор: Наталья Макеева
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