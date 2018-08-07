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Обвиняемый в превышении полномочий экс-мэр Ялты вышел на свободу
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    Обвиняемый в превышении полномочий экс-мэр Ялты вышел на свободу

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    Обвиняемый в превышении полномочий экс-мэр Ялты вышел на свободу

    Москва, 7 августа. Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко, который обвиняется в превышении полномочий, во вторник вышел на свободу из следственного изолятора.

    «Ростенко отпущен из-под стражи, следственные органы не обращались в суд с ходатайством о продлении срока ареста», — отметил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

    Напомним, что следствие подозревает бывшего мэра Ялты в незаконном выделении земли под строительство. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, чиновник не нанес своими действиями ущерба республике. Ростенко возглавлял мэрию с 2014 по 2017 годы.

    Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Антон Соколов
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