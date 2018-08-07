Гигантский град убил животных и ранил посетителей зоопарка в США

Москва, 7 августа. Гигантский град обрушился на зоопарк в административном центре округа Эль-Пасо — городе Колорадо-Спрингс в центральной части США. По данным местного телеканала FOX31 Denver, в результате стихии пострадали более десяти человек, также погибли несколько животных.

В момент бури в зоопарке Cheyenne Mountain Zoo около 3,5 тысячи посетителей​​​. Отдельные градины превышали размером теннисные мячи, что подтверждают фото и видеоматериалы с места происшествия. По словам очевидцев, падение градин в водоемы было схоже с пулеметным обстрелом.

После окончания стихии в больницу были отправлены пять человек. При этом погибли некоторые питомцы зоопарка: 13-летний капский гриф и мускусная утка.

Напомним, ранее МЧС предупредило о крупном граде в ряде регионов России в августе.