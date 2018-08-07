США намерены ввести дополнительные санкции против Ирана

Вашингтон, 7 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции в отношении Ирана.

Накануне стало известно, что США возобновили действие санкций против Ирана, которые были заморожены в 2015 году после достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Санкции США затронут автомобильный сектор Ирана, а также торговлю нефтью, золотом и другими металлами.

По словам Болтона, Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Ирана. При этом, власти США намерены предусмотреть возможность исключений из существующих и готовящихся санкций, в том числе в отношении сделок с иранской нефтью.

Напомним, в начале мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из иранской ядерной сделки, а также намерен возобновить действие санкций до тех пор, пока Тегеран не изменит свою внутреннюю и внешнюю политику. При этом Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай, которые также являются членами соглашения, остаются привержены договоренностям.