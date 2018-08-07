«Загнать ядерную Россию в угол»: эксперт развенчал фейк об эффекте санкций США

Москва, 7 августа. В законопроекте о введении новых санкций против России, предложенном американскими сенаторами на прошлой неделе, содержится положение, которое никто не заметил, сообщает Bloomberg. По данным СМИ, оно якобы может иметь очень серьезный эффект для экономики РФ.

Сенаторы предлагают запретить все операции со всем имуществом или его долями в имуществе финансовых организаций РФ, утверждает агентство. Санкции могут быть распространены на Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие государственные банки. По мнению экономиста Barclays Capital Лизы Ермоленко, эта мера стала бы «очень болезненной» для России.

Однако экономист Никита Кричевский считает, что СМИ, написавшие о данной мере, скорее всего, «передернули» факты и цитировали другой законопроект, который сенаторы еще не внесли на рассмотрение, но пытаются продвинуть.

«Вряд ли американцы мечтают загнать ядерную Россию в угол, не оставив ни себе, ни нам пространства для маневра. Это только простодушная публика склонна к экзальтации на предмет грядущего финансово-экономического апокалипсиса, но политики слеплены из другого теста. Да и Трамп вместе с республиканцами никогда не станет стрелять в ногу ни себе, ни европейским и азиатским союзникам, по сути, запрещая России расчеты в долларах», — развенчал фейк Кричевский в Facebook.

Экономист подчеркнул, что в версии документа, которая опубликована на сайте американского Сената, подобных санкций нет, пишет Infox.ru.