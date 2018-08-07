На Украине возобновили дело Костенко, вернувшегося из российской тюрьмы

Киев, 7 августа. Украинская прокуратура возобновила расследование дела в отношении участника Евромайдана Александра Костенко, который подозревается в подготовке терактов. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Было приостановлено. Теперь возобновили расследование», — цитируют ее украинские СМИ.

Напомним, что Костенко был задержан украинскими спецслужбами в мае 2014 года по подозрению в хранении оружия и подготовке терактов. При обыске у него в квартире были обнаружены три автомата Калашникова, два пистолета Макарова, травматический пистолет и пневматическую снайперскую винтовку.

Однако позже расследование против Костенко заморозили, поскольку активист получил российское гражданство и сбежал в Крым. В феврале 2015 года он был задержан российскими правоохранительными органами. Его обвинили в том, что он кинул камень в сотрудника крымского «Беркута», за что подсудимый получил 4 года и 2 месяца колонии. Отбыв свой срок, Костенко в начале августа 2018 года прибыл в Киев, где ему предоставили квартиру.