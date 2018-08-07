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В Москве задержаны подозреваемые в избиении актера Сами Насери
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    В Москве задержаны подозреваемые в избиении актера Сами Насери

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    В Москве задержаны подозреваемые в избиении актера Сами Насери

    Москва, 7 августа. Полиция Москвы задержала троих мужчин, которые подозреваются в избиении французского актера Сами Насери. 

    «В настоящее время задержаны трое подозреваемых, — сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. — Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела».

    Напомним, известного актера сильно избили в ночь на 5 августа в клубе «Войс», расположенном на Тверской улице Москвы. В увеселительном заведении Насери находился вместе со своим братом Ларби. У артиста возник конфликт с неизвестным, который ударил звезду франшизы «Такси» по лицу. В результате Насери был доставлен в НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой, где ему провели операцию. В настоящее время актер все еще отходит от наркоза.

    Автор: Тимур Румянцев
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