В Москве задержаны подозреваемые в избиении актера Сами Насери

Москва, 7 августа. Полиция Москвы задержала троих мужчин, которые подозреваются в избиении французского актера Сами Насери.

«В настоящее время задержаны трое подозреваемых, — сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. — Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела».

Напомним, известного актера сильно избили в ночь на 5 августа в клубе «Войс», расположенном на Тверской улице Москвы. В увеселительном заведении Насери находился вместе со своим братом Ларби. У артиста возник конфликт с неизвестным, который ударил звезду франшизы «Такси» по лицу. В результате Насери был доставлен в НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой, где ему провели операцию. В настоящее время актер все еще отходит от наркоза.