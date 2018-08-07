США надеются санкциями испортить отношения Ирана с РФ и Китаем

Вашингтон, 7 августа. Москва и Пекин не будут наращивать свое взаимодействие с Тегераном из-за восстановления США санкций против Ирана, считает советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Русские и китайцы могут продолжить вести дела [с Ираном], но, я думаю, они не в восторге от этого и не будут наращивать свои усилия», — заявил он в интервью Fox Business.

Ранее Болтон заявил, что введенные с 7 августа американские санкции против Ирана начали работать еще до их официального вступления в силу. По его словам, это произошло еще в мае, когда американский лидер Дональд Трамп вышел из ядерной сделки.

Напомним, американский президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана. Ограничительные меры вступили в силу в ночь с 6 на 7 августа. Ранее санкции против Тегерана были сняты после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Министерство иностранных дел России отреагировало на восстановление санкций США против Ирана. В Москве заявили, что глубоко разочарованы решением Вашингтона ввести ограничительные меры против Тегерана. В ведомстве отметили, что санкции направлены на срыв ««реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», из которого ранее Вашингтон вышел в одностороннем порядке.