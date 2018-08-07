Шведские компании сворачивают бизнес в Иране из-за санкций США

Стокгольм, 7 августа. Шведским компаниям будет сложно продолжать работу на рынке Ирана из-за возобновления американских санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщила министр по делам Европейского союза и торговли Анн Линде.

Накануне стало известно, что США восстановили действие санкций в отношении Ирана, которые ранее были заморожены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Весной 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил, о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Санкции США затронут автомобильный сектор Ирана, а также торговлю золотом. ЕС в ответ на действия США ввел в действие «блокирующий статут» для защиты европейских компаний от экстерриториальных американских санкций.

«Запрет на соблюдение санкций является сигналом того, насколько серьезно ЕС рассматривает санкции и что ЕС берет на себя ответственность. Затем каждая компания сама принимает решение, нет никакого принуждения продолжать свою деятельность в Иране», — сказала Анн Линде.

Она также добавила, что шведские компании вынуждены сворачивать свою деятельность на территории Ирана, так как дальнейшее сотрудничество с Тегераном может подвергнуть риску их бизнес в США, который является более прибыльным.