Все зависит от Степаненко: адвокат Петросяна рассказал о сложности в разделе имущества
Москва, 8 августа. После того как Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса, сторона защиты знаменитого юмориста планирует провести опись всего совместно нажитого двумя телезвездами. Об этом Федеральному агентству новостей заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.
«Это стандартная практика в подобных делах, когда накладывается арест на недвижимое имущество, то есть запрет на проведение с ним каких-либо сделок, — сказал он. — Все логично, и здесь нет ничего такого из ряда вон выходящего. Нормальный процесс по разделу имущества».
Дальнейшие действия защиты Петросяна будут тоже стандартными.
«Сейчас нам нужно сделать всю опись имущества, — подчеркнул юрист, тесно сотрудничающий с самыми разными знаменитостями. — Сложность заключается в том, что основное имущество находится там, где проживает Степаненко, то есть нужно будет туда прийти, описать, а дальше — оценка и, соответственно, раздел».
По словам Жорина, артисты, женившиеся более тридцати лет назад, уже давно не живут вместе. Обозначить сроки, в течение которых планируется вести дальнейшую работу по бракоразводному процессу, адвокат затруднился.
«Это все зависит от Степаненко, потому что мы не можем туда врываться, — отметил он. — Конечно, в теории можно и это сделать, тем более что эта квартира — собственность и Петросяна тоже. Но он — человек интеллигентный, и все-таки склонен договариваться и находить компромисс».