Все зависит от Степаненко: адвокат Петросяна рассказал о сложности в разделе имущества

Москва, 8 августа. После того как Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса, сторона защиты знаменитого юмориста планирует провести опись всего совместно нажитого двумя телезвездами. Об этом Федеральному агентству новостей заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Это стандартная практика в подобных делах, когда накладывается арест на недвижимое имущество, то есть запрет на проведение с ним каких-либо сделок, — сказал он. — Все логично, и здесь нет ничего такого из ряда вон выходящего. Нормальный процесс по разделу имущества».

Дальнейшие действия защиты Петросяна будут тоже стандартными.

«Сейчас нам нужно сделать всю опись имущества, — подчеркнул юрист, тесно сотрудничающий с самыми разными знаменитостями. — Сложность заключается в том, что основное имущество находится там, где проживает Степаненко, то есть нужно будет туда прийти, описать, а дальше — оценка и, соответственно, раздел».

По словам Жорина, артисты, женившиеся более тридцати лет назад, уже давно не живут вместе. Обозначить сроки, в течение которых планируется вести дальнейшую работу по бракоразводному процессу, адвокат затруднился.