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«Победа» может изменить тарифы из-за новых правил перевозки ручной клади
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    «Победа» может изменить тарифы из-за новых правил перевозки ручной клади

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    «Победа» может изменить тарифы из-за новых правил перевозки ручной клади

    Москва, 7 августа. Лоукостер «Победа» намерен обжаловать решение Верховного суда РФ, подтвердившего бесплатный провоз ряда вещей в салоне самолета сверх нормы ручной клади. По словам пресс‐секретаря перевозчика Елены Селивановой, исполнение этих правил приведет к увеличению тарифа.

    «У нас загрузка 97%, а иногда и полная. И наши габариты, которые мы предлагаем для ручной клади, они не из головы, а их нам дал производитель наших самолетов — Boeing», — сказала Селиванова. 

    По ее словам, в салоны самолетов лоукостера не влезут вещи, которые пассажиры могут провозить сверх нормы — дамские сумки, портфели, букеты цветов, рюкзаки и верхнюю одежду.

    Селиванова пояснила, что каждую вещи из ручной клади пассажиров пропускают через калибратор, функция которого — определение максимальных габаритов вещей. Лоукостер будет отправлять все вещи в багажный отсек в случае, если обжалование решения не будет принято.

    «Это приведет к увеличению времени разворота самолета и безусловно отразится на тарифах», — заключила она, передает телеканал «360».

    Ранее министерство транспорта России подготовило проект приказа, согласно которому лекарства, инвалидные коляски и детские люльки можно будет проносить на борт самолета без дополнительного взвешивания

    Автор: Тимур Румянцев
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