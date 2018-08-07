«Победа» может изменить тарифы из-за новых правил перевозки ручной клади

Москва, 7 августа. Лоукостер «Победа» намерен обжаловать решение Верховного суда РФ, подтвердившего бесплатный провоз ряда вещей в салоне самолета сверх нормы ручной клади. По словам пресс‐секретаря перевозчика Елены Селивановой, исполнение этих правил приведет к увеличению тарифа.

«У нас загрузка 97%, а иногда и полная. И наши габариты, которые мы предлагаем для ручной клади, они не из головы, а их нам дал производитель наших самолетов — Boeing», — сказала Селиванова.

По ее словам, в салоны самолетов лоукостера не влезут вещи, которые пассажиры могут провозить сверх нормы — дамские сумки, портфели, букеты цветов, рюкзаки и верхнюю одежду.

Селиванова пояснила, что каждую вещи из ручной клади пассажиров пропускают через калибратор, функция которого — определение максимальных габаритов вещей. Лоукостер будет отправлять все вещи в багажный отсек в случае, если обжалование решения не будет принято.

«Это приведет к увеличению времени разворота самолета и безусловно отразится на тарифах», — заключила она, передает телеканал «360».

Ранее министерство транспорта России подготовило проект приказа, согласно которому лекарства, инвалидные коляски и детские люльки можно будет проносить на борт самолета без дополнительного взвешивания.