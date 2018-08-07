Сирия против ИГИЛ в Эс-Сувейде: пока США находятся в «Ат-Танфе», террористическая угроза не исчезнет

Сирийские правительственные войска начали масштабное наступление на позиции боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ) в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает Telegram-канал @directorate4, наступление сразу на нескольких направлениях идет при поддержке артиллерии и ВКС РФ. Российская авиация нанесла минувшей ночью более 30 авиаударов по местам скопления ИГИЛ в районе Дийаса на северо-востоке провинции, что позволило подразделениям правительственным войск продвинуться вглубь занимаемых боевиками территорий на 11 километров.

Как отмечает источник, кроме регулярных частей Сирийской арабской армии в наступлении участвуют бывшие антиправительственные группировки, ранее прошедшие процесс примирения и перешедшие на сторону официального Дамаска. В их числе называются «Шабаб Сунна», до недавнего времени действовавшая в провинции Даръа, а также «Пустынные коммандо» из Восточного Каламуна.

Однако ситуация в Эс-Сувейде и южных районах Сирии вообще может существенно осложниться из-за деятельности американских сил в так называемой 55-километровой зоне вокруг военной базы США «Ат-Танф». Там по-прежнему действуют антиправительственные группировки «Джейш Магавир ат-Таура», «Лива Шухада аль-Карьятейн», ««Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо» и некоторые другие.

Кроме этого, в прошлом году начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал журналистам, что на американской базе «Ат-Танф» в составе «умеренных» группировок проходили подготовку и террористы «Исламского государства», выведенные США из Ракки и Восточного Дейр-эз-Зора.

Все эти боевики, имея прикрытие Соединенных Штатов, могут свободно перемещаться по всей пустыне на юге Сирии, что дает им возможность осуществлять атаки и теракты, в том числе, на территории провинции Эс-Сувейда.

Несколько дней назад в административном центре этого региона боевиками «Исламского государства» был совершен теракт, в результате которого погибло свыше двухсот мирных жителей. За этим последовало еще несколько нападений ИГИЛ. Подобная активизация террористов и стала поводом для проведения операции сирийских правительственных войск в Восточной Эс-Сувейде.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов уверен, что пока район «Ат-Танфа» находится под оккупацией Соединенных Штатов Америки, террористическая угроза на юге Сирии не исчезнет. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Вся диверсионная активность боевиков «Исламского государства» связана с деятельностью американцев. До вывода этих незваных гостей, до ликвидации базы «Ат-Танф» будет сложно достичь каких-то продвижений по направлению к миру. Хотя это не придается огласке, США не только имеют ситуативные договоренности с боевиками ИГИЛ, не только проводят их эпизодическое обучение, а осуществляют планомерную, плодотворную и продолжительную поддержку сил радикальных исламистов. Таким образом они создают постоянную угрозу для войск сирийского правительства, чтобы осуществлять на них военное давление по максимально широкому фронту, где это еще возможно», — объяснил собеседник ФАН.

Александр Асафов подчеркнул, что, несмотря на все «условно миролюбивые заклинания» Дональда Трампа о необходимости вывода всего американского военного контингента как из Сирии, так и со всего Ближнего Востока, мы видим, что и представители Пентагона, и представители американского разведсообщества действуют по прежним планам, продолжая эскалацию напряженности.

«Конечно, я думаю, что определенная эффективность операции правительственных сил при поддержке ВКС РФ будет, но до тех пор, пока США находятся на территории Сирии, террористическая угроза будет создаваться снова и снова. Будут формироваться новые вооруженные группировки, будут меняться вывески, но стержень сил останется прежним. Те же боевики ИГИЛ просто переходят из одной формации в другую, проходят обучение, повышают военную квалификацию и получают снабжение. Пока источник этого находится в «Ат-Танфе» говорить о том, что на юге Сирии достижим мир будет очень сложно», — считает Александр Асафов.

Эксперт объяснил, что, даже получив ущерб в Эс-Сувейде, террористы могут просто отступить на американскую базу для передышки:

«Возможен сценарий, что террористы «Исламского государства» под какой-то другой вывеской станут гостями базы «Ат-Танф», а потом, собравшись с силами, ее покинут. Потому что представители Соединенных Штатов оставляют за собой право поддерживать кого угодно и контактировать с кем угодно. И мы не раз и не два видели ситуацию, когда боевики, например, в Ракке, находившиеся перед выбором между добровольной сдачей или уничтожением, просто выводились американцами в другие районы», — заключил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.