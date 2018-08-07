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Украина
ГПУ и СБУ уличили в многомиллиардных хищениях на украинской таможне
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    ГПУ и СБУ уличили в многомиллиардных хищениях на украинской таможне

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    ГПУ и СБУ уличили в многомиллиардных хищениях на украинской таможне

    Киев, 7 августа. Украина ежегодно теряет почти пять миллиардов долларов только из-за коррупции на таможне. Такие данные привела во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

    Издание отмечает, что эта сумма равна 10% от всего бюджета страны и вдвое превышает размер траншей, которые Киев рассчитывает получить в этом году от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка.

    Немецкие журналисты уверены, что в коррупционных схемах, используемых на границе, замешаны Госпогранслужба, полиция, Генпрокуратура и СБУ.

    «Больше всех получают таможня и СБУ. Создаются подставные фирмы, для которых искусственно снижаются таможенные пошлины и которые связаны с руководством местных отделений таможенной службы — офицерами погранслужбы, СБУ или ГПУ», — рассказал источник Süddeutsche Zeitung в Одессе.

    По информации газеты, агентство США по международному развитию уже пыталось «побороть коррупцию на украинской таможне», однако не добились успеха. В итоге оно разорвало связи с Киевом.

    Автор: Антон Соколов
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