Сирия, 8 августа. Смертник ИГ1 подорвался недалеко от КПП войск САР в провинции Эс-Сувейда. САА нанесла серьезный урон «Джебхат ан-Нусре»1*** и ее союзникам к северу от Хамы. Несколько бойцов SDF**** были арестованы в Дейр-эз-Зоре за помощь пленным боевикам ИГИЛ1 в планировании побега, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР ликвидировать 16 членов ИГ и шесть единиц техники исламистов к северо-востоку от Эс-Сувейды.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили попытку нападения союзников «Ан-Нусры» у города Сараф в Латакии; завершили операцию по разминированию ряда населенных пунктов Эль-Кунейтры для скорейшего возвращения жителей в свои дома.

Международная коалиция: задержала нескольких радикалов SDF на востоке провинции Дейр-эз-Зор за помощь пленным боевикам ИГИЛ в планировании побега; нанесла авиаудары по городам на восточном берегу Евфрата у границы с Ираком, в результате чего были ранены ряд местных жителей.

Курды: потеряли пятерых своих бойцов, подорвавшихся на оставленном джихадистами ИГ СВУ на севере Ракки; получили новую партию оружия и техники от коалиции США в Хасаке.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с подконтрольными формированиями лишались части оружейных складов, укреплений и нескольких боевиков вблизи Аль-Латамины.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): устроило нападение смертника в Эс-Сувейде, после чего потеряло боевиков, организовавших эту атаку.

Провинция Латакия

Накануне утром опорный пункт Сирийской арабской армии (САА) около города Сараф на северо-востоке Латакии стал целью атаки местных исламистских бандформирований, которая, однако, была довольно быстро отражена бойцами правительственной Республиканской гвардии, передавал новостной Twitter-ресурс (@SyriaWar2). Позже канал в Telegram (@nors2017) сообщил, что попытку нападения предпринимали бойцы группировки «Джебель Аль-Ислам», аффилированной с «Джебхат Фатх аш-Шам».

В минувшие сутки неизвестные боевики похитили руководителя департамента здравоохранения Латакии Халиля Ага прямо из одного из госпиталей административного центра провинции. По данным Halab Today, злоумышленники также угнали машину скорой помощи. Подробности случившегося в данный момент выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Американская боевая авиация и ВВС других стран западной коалиции во главе с США вновь нанесли удары по мирным районам провинции Дейр-эз-Зор. На этот раз бомбардировкам подверглись поселения Багуз Фаукани и Ас-Суса, расположенные на юге региона у восточного берега реки Евфрат. Согласно сведениям новостного канала в Twitter Sound and Picture, в ходе авианалетов сил международной коалиции были ранены несколько местных жителей. Точное количество пострадавших пока устанавливается. Еще с конца 2017-го года Соединенные Штаты и курируемые ими курдские Демократические силы Сирии (SDF) ведут операцию против «Исламского государства» в этом районе. Тем не менее в очередной раз никаких данных о потерях в рядах ИГИЛ в результате новой бомбардировки ВВС коалиции не поступало.

За последние несколько дней силы западной коалиции задержали ряд курдских бойцов SDF на территории провинции Дейр-эз-Зор, передает Euphrates Post. По информации портала, арестованные радикалы помогали пленным боевикам ИГ в организации побега за крупную денежную сумму.

Провинция Ракка

Автомашина с пятью курдскими радикалами «Демократических сил» накануне подорвалась на самодельном взрывном устройстве террористов ИГ в поселке Артавазия в северо-восточной части провинции Ракка, сообщал местный новостной Twitter-канал (@24Raqqa). Все члены экипажа погибли. Таким образом, подпольные ячейки «Исламского государства» до сих пор проявляют высокую активность в подконтрольных курдам северо-восточных регионах арабской республики, даже на территориях у границы с Турцией. По мнению экспертов, причина этого заключается, в первую очередь, в том, что радикалы SDF так и не провели качественную зачистку отбитых у ИГ районов от остатков бандгрупп джихадистов и оставленных ими мин и СВУ.

Провинция Хама

Издание The New York Times, ссылаясь на источник в одном из американских разведывательных сообществ, в прошедшие сутки сообщило о том, что сирийский ученый Азиз Асбар был убит силами спецслужб Израиля из-за участия в разработке нового ракетного оружия для войск САР. Напомним, Асбар и его водитель погибли 5 августа при взрыве автомобиля ученого, в котором была заложена бомба, в городе Масьяф на западе провинции Хама. САА и союзники почти сразу после этого происшествия указали на еврейское государство, однако Тель-Авив по-прежнему воздерживается от комментариев относительно свой возможной причастности к этому убийству.

Сирийские войска нанесли ряд артиллерийских ударов по опорным пунктам исламистских формирований, связанных с террористическим объединением «Хайят Тахрир аш-Шам», в окрестностях Аль-Латамины и на окраине поселка Лахайя к северу от Хамы, передавало информагентство SANA. Аффилированные с «Ан-Нусрой» вооруженные бандгруппы лишились большого количества своих боевиков, ряда оружейных складов и части укреплений на линии фронта.

Провинция Эс-Сувейда

Смертник одной из подпольных групп ИГИЛ, укрывающихся в пустыне на северо-востоке Эс-Сувейды, в минувшие сутки подорвался вблизи КПП сирийских войск в районе вершины Тель Разин. По сведениям информационного ресурса в Telegram (@Syria_2_4), два человека скончались мгновенно, еще шесть были ранены. Позже уже в больнице от полученных ран погибли еще двое. Местные наблюдатели считают, что террористическая активность на этом направлении поддерживается с американской базы «Ат-Танф», находящейся неподалеку. Вечером, как утверждает оппозиционный канал в Twitter Qalaat Al Mudiq, жители административного центра региона захватили и казнили через повешение нескольких членов ИГ, участвовавших в планировании данного нападения террориста-смертника.

Военнослужащие САА между тем продолжали борьбу с остатками сил «Исламского государства» в северо-восточной части региона при воздушной поддержке ВВС Сирии и ВКС России. В результате, по данным военного источника в Twitter (@watanisy), правительственные силы немного продвинулись около поселения Ас-Сафа. Боевая авиация САР и РФ, кроме того, ударила по нескольким стоянкам разрозненных отрядов ИГ у населенного пункта Аль-Рахба. В результате действий союзников за последние пару дней, согласно сведениям новостного Twitter-ресурса (@SyriawatanNews), в регионе было обезврежено 16 членов ИГ и уничтожено шесть единиц техники боевиков.

Провинция Хасака

На территорию провинции Хасака, почти целиком находящейся в оккупации Отрядов народной самообороны (YPG), прибыла новая военная колонна проамериканской западной коалиции, передавал в сети Twitter (@AfarinMamosta) курдский источник. По его сведениям, конвой состоял из порядка 200 грузовиков. Местные наблюдатели полагают, что США, доставив очередную партию оружия и военной техники курдским бойцам, вероятно, рассчитывают тем самым склонить главарей самопровозглашенного Сирийского Курдистана отказаться от дальнейшего развития переговорного процесса с легитимным правительством САР.

Провинция Эль-Кунейтра

В населенные пункты, расположенные к северу от Эль-Кунейтры, вернулось большое количество гражданских лиц. Так, по информации Telegram-канала (@Syria_2_4), в своих домах в поселениях Уфания, Тринджа и Джаббата Аль-Хашаб вновь оказались сотни мирных жителей. Это стало возможным после того, как инженерные подразделения правительственных войск САР завершили операцию по очистке данных территорий от мин, растяжек и СВУ, оставленных террористами «Джебхат ан-Нусры» и их союзниками перед выходом из региона. Уфания, Тринджа и Джаббата Аль-Хашаб ранее находились у самой линии фронта — в районе между административным центром провинции и Хадером.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)