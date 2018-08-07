Дипломаты РФ выехали в тюрьму к одному из задержанных в США россиян

Нью-Йорк, 7 августа. Российские дипломаты выехали к Максиму Суверину, который был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в США Алексей Топольский.

«Дипломаты уже направились на встречу с задержанным, но ее результаты пока неизвестны», — сказал Топольский​​​.

Накануне сотрудники ФБР задержали четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По данным российского консульства, трое задержанных находятся в Лос-Анджелесе. Суверин был задержан в Бостоне и доставлен в Нью-Йорк, передает РИА Новости.

Кроме того, среди задержанных по данному делу есть также граждане Грузии, Казахстана, Азербайджана, Украины, Латвии, США и Турции.