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Дипломаты РФ выехали в тюрьму к одному из задержанных в США россиян
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    Дипломаты РФ выехали в тюрьму к одному из задержанных в США россиян

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    Дипломаты РФ выехали в тюрьму к одному из задержанных в США россиян

    Нью-Йорк, 7 августа. Российские дипломаты выехали к Максиму Суверину, который был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального консульства РФ в США Алексей Топольский.

    «Дипломаты уже направились на встречу с задержанным, но ее результаты пока неизвестны», — сказал Топольский​​​.

    Накануне сотрудники ФБР задержали четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По данным российского консульства, трое задержанных находятся в Лос-Анджелесе. Суверин был задержан в Бостоне и доставлен в Нью-Йорк, передает РИА Новости.

    Кроме того, среди задержанных по данному делу есть также граждане Грузии, Казахстана, Азербайджана, Украины, Латвии, США и Турции.

    Автор: Артем Никулин
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