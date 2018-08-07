В посольстве РФ в Черногории рассказали о состоянии пострадавшей россиянки

Москва, 7 августа. Состояние россиянки, которая пострадала в Черногории от удара моторным плавсредством, стабильное, сообщили в посольстве России в республике.

Ранее местные СМИ сообщили, что 28-летня россиянка получила травмы от удара катера и была госпитализирована. Инцидент произошел во вторник около 11.00 по местному времени в поселке Прчань. В посольстве РФ в Черногории подтвердили факт происшествия, однако уточнили, что на девушку «налетел» водный мотоцикл, а не катер.

По информации диппредставительства России, виновник происшествия доставил россиянку в больницу, где ее прооперировали. Посольство держит ситуацию на контроле, сообщает РИА Новости.