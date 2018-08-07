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Россиянка погибла в страшном ДТП с грузовиком в Белоруссии
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    Россиянка погибла в страшном ДТП с грузовиком в Белоруссии

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    Россиянка погибла в страшном ДТП с грузовиком в Белоруссии

    Минск, 7 августа. На автодороге Брест — Минск в Белоруссии произошло ДТП с участием иномарки и грузовика. Жертвой аварии стала гражданка РФ.

    Как говорится в сообщении управления ГАИ УВД Минского облисполкома, Nissan X-Trail под управлением 28-летнего водителя съехал на правую обочину, где столкнулся с грузовиком МАЗ. Смертельные травмы получила 29-летняя девушка, находившаяся на заднем сидении иномарки. В больницу были доставлены 24-летняя пассажирка Nissan и 51-летний пассажир МАЗ, житель Новогрудка. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

    Напомним, ранее сообщалось, что в центре Кирова водитель за рулем BMW X6 во время движения потерял сознание, в результате чего иномарка протаранила пять других автомобилей. 

    Автор: Тимур Румянцев
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