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Политика
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле украинских позиций в Донбассе
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    Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле украинских позиций в Донбассе

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    Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле украинских позиций в Донбассе

    Вена, 7 августа. Беспилотник СММ ОБСЕ был обстрелян 6 августа из стрелкового оружия в районе города Артем в Донбассе, который контролируют украинские власти. По словам наблюдателей ОБСЕ, по дрону было произведено не менее 15 выстрелов.

    «В момент инцидента БПЛА летел на высоте примерно 200 метров примерно в 500-700 метрах к юго-востоку от месторасположения наблюдателей. СММ отозвала и безопасно посадила беспилотник», — говорится в официальном отчете организации.

    Отметим, что представители Донецкой и Луганской народных республик неоднократно обвиняли украинскую армию в нарушении достигнутых минских соглашений в части соблюдения режима прекращения огня и отвода военной техники от линии разграничения. Во вторник стало известно о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по санитарному автомобилю ДНР. В результате обстрела погибли трое врачей.

    Автор: Антон Соколов
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