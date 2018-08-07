Президент Финляндии приедет в Сочи в 22 августа | 7 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Армия Сирии перекрыла боевикам пути снабжения Правительственная армия Сирии перекрыла пути снабжения боевиков на севере провинции Хама, рядом с административной границей провинции Идлиб. Военные уничтожили огневые позиции террористов, откуда предпринимались попытки нападения и велся снайперский огонь по правительственным войскам. Проведение боевой операции, которая поддерживалась артиллерией, состоялось в 35 километрах от города Хама, в районе поселений Ляхая и Латамина.

Президент Финляндии приедет в Сочи Финский лидер Саули Ниинисте планирует приехать в Сочи. Свой визит президент Финляндии должен нанести 22 августа, несмотря на то, что в середине июля Ниинисте перенес плановую хирургическую операцию. Восстановление финского лидера заняло неделю. Врачи разрешили ему выполнять повседневные дела, но попросили воздержаться от поездок и путешествий. Напомню, Ниинисте принимал президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

Иосифа Кобзона из больницы перевезли домой Известного российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который, как сообщали СМИ, в конце июля впал в кому, привезли домой из больницы. Об этом рассказал Лев Лещенко, которому удалось поговорить с супругой артиста — Нинель Кобзон. По имеющимся данным, в настоящее время Кобзон подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Он реагирует на внешние раздражители, но в ясное сознание пока не пришел. Семья певца утверждает, что его состояние тяжелое, но стабильное.