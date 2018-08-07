Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
Президент Финляндии приедет в Сочи в 22 августа | 7 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Украина
В Киеве уточнили идею об отмене железнодорожного сообщения с Россией
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Финляндии приедет в Сочи в 22 августа | 7 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Армия Сирии перекрыла боевикам пути снабжения. Президент Финляндии приедет в Сочи. Иосифа Кобзона из больницы перевезли домой. На Крымской границе задержали украинца с поддельной печатью в паспорте.
    19:18 7 Августа 2018
    126

    Армия Сирии перекрыла боевикам пути снабжения

    Президент Финляндии приедет в Сочи в 22 августа | 7 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Правительственная армия Сирии перекрыла пути снабжения боевиков на севере провинции Хама, рядом с административной границей провинции Идлиб. Военные уничтожили огневые позиции террористов, откуда предпринимались попытки нападения и велся снайперский огонь по правительственным войскам. Проведение боевой операции, которая поддерживалась артиллерией, состоялось в 35 километрах от города Хама, в районе поселений Ляхая и Латамина.

    Президент Финляндии приедет в Сочи

    Президент Финляндии приедет в Сочи в 22 августа | 7 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Финский лидер  Саули Ниинисте планирует приехать в Сочи. Свой визит президент Финляндии должен нанести 22 августа, несмотря на то, что в середине июля Ниинисте перенес плановую хирургическую операцию. Восстановление финского лидера заняло неделю. Врачи разрешили ему выполнять повседневные дела, но попросили воздержаться от поездок и путешествий. Напомню, Ниинисте принимал президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

    Иосифа Кобзона из больницы перевезли домой

    Президент Финляндии приедет в Сочи в 22 августа | 7 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Известного российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который, как сообщали СМИ, в конце июля впал в кому, привезли домой из больницы. Об этом рассказал Лев Лещенко, которому удалось поговорить с супругой артиста — Нинель Кобзон. По имеющимся данным, в настоящее время Кобзон подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Он реагирует на внешние раздражители, но в ясное сознание пока не пришел. Семья певца утверждает, что его состояние тяжелое, но стабильное.

    На Крымской границе задержали украинца с поддельной печатью в паспорте

    Президент Финляндии приедет в Сочи в 22 августа | 7 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сотрудники пропускного пункта «Армянск» задержали при проверке документов украинца с поддельной печатью в паспорте. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В ходе прохождения пограничного контроля гражданин предъявил национальный паспорт, в котором стоял штамп о разрешении временного проживания на территории России. Сотрудник погранслужбы усомнился в достоверности печати. Украинец за постановку «липового» штампа заплатил свыше 800 долларов, и теперь ему грозит возбуждение уголовного дела.

     

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Все зависит от Степаненко: адвокат Петросяна рассказал о сложности в разделе имущества

    Все зависит от Степаненко: адвокат Петросяна рассказал о сложности в разделе имущества

    19:26   7 Августа 2018
    2698
    Напав на живых и мертвых, Грузия проиграла: военкор ФАН рассказал о событиях в Цхинвале в августе 2008 года

    Напав на живых и мертвых, Грузия проиграла: военкор ФАН рассказал о событиях в Цхинвале в августе 2008 года

    18:28   7 Августа 2018
    388
    Диктатура демократов: интернет-акулы США устроили тотальную цензуру обличителю «глубинного государства»

    Диктатура демократов: интернет-акулы США устроили тотальную цензуру обличителю «глубинного государства»

    17:18   7 Августа 2018
    440
    Сергей «Африка» Бугаев назвал причину смерти актера и художника Андрея Крисанова

    Сергей «Африка» Бугаев назвал причину смерти актера и художника Андрея Крисанова

    15:43   7 Августа 2018
    11640