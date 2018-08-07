Делягин: Украина своей агонией доказала, что не может существовать без России

Москва, 7 августа. Экономически Украина неотделима от России и без нее существовать не может, заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Экономически Украина неотделима от России и без России существовать не может. Что, собственно, она сейчас и доказывает своей агонией», — считает экономист.

Делягин, комментирую слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Киев обсуждает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, считает, что таким образом Омелян показывает, что его задача состоит в уничтожении инфраструктуры страны. Если бы министр хотел развивать инфраструктуру, то он рассказывал о планах по интенсификации железнодорожного сообщения с Европой и внутреннего сообщения, считает эксперт.

По его мнению, Киев даже теоретически не ставит перед собой задачу что-то построить или создать.

«Перед ней стоят задачи разрушительные, задачи по утилизации своего народа и ликвидации своей страны», — цитирует сайт Делягина его.

По его мнению, из украинцев хотят сделать новый народ, у которого смысл жизни будет в ненависти к России и россиянам, сообщает Infox.ru.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Однако предложение украинского министра вызвало критику не только за пределами страны, но и в Киеве. Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что если Киев решит перекрыть границу с РФ, то украинская экономика окончательно рухнет.