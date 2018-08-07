Знакомые погибшего Николоза Хубутии прокомментировали его смерть

Москва, 7 августа. Домработница и друг погибшего Николоза Хубутии рассказали журналистам, каким мужчина был при жизни.

Друг мужчины отметил, что он был очень хорошим человеком. Он отметил, что нужно, чтобы об инциденте меньше говорили, чтобы душа мужчины успокоилась. Домработница в беседе с журналистами News.ru заявила, что Николоз был спокойным человеком. Он каждый день ходил в офис, не устраивал пьянки и не водил шумные компании, подчеркнула женщина.

Напомним, что сына известного предпринимателя Михаила Хубития Николоза нашли мертвым в его квартире в Москве. По предварительным данным, он совершил самоубийство.