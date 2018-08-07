В ДНР спасли еще одного горняка после обрушения в шахте

Донецк, 7 августа. В Донецкой народной республике спасли еще одного горняка, оказавшегося под завалами в шахте из-за обрушения кровли. Об этом сообщили в МЧС республики.

«Седьмого августа обнаружены, извлечены и подняты на поверхность три забойщика. Горняки не пострадали. Судьба одного горняка остается неизвестной», — говорится в сообщении ведомства.

Спасательные службы продолжат проведение поисково-спасательных работ, для которых привлечены 7 единиц техники, 47 человек личного состава. С целью оказания экстренной психологической помощи родственникам пострадавших направили группу психологов.

Напомним, накануне в шахте «Волынское» государственного предприятия «Торезантрацит» в ДНР обвалилась кровля. В момент чрезвычайного происшествия в угольной лаве находились 16 человек.