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В ДНР спасли еще одного горняка после обрушения в шахте
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    В ДНР спасли еще одного горняка после обрушения в шахте

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    В ДНР спасли еще одного горняка после обрушения в шахте

    Донецк, 7 августа. В Донецкой народной республике спасли еще одного горняка, оказавшегося под завалами в шахте из-за обрушения кровли. Об этом сообщили в МЧС республики.

    «Седьмого августа обнаружены, извлечены и подняты на поверхность три забойщика. Горняки не пострадали. Судьба одного горняка остается неизвестной», — говорится в сообщении ведомства.

    Спасательные службы продолжат проведение поисково-спасательных работ, для которых привлечены 7 единиц техники, 47 человек личного состава. С целью оказания экстренной психологической помощи родственникам пострадавших направили группу психологов.

    Напомним, накануне в шахте «Волынское» государственного предприятия «Торезантрацит» в ДНР обвалилась кровля. В момент чрезвычайного происшествия в угольной лаве находились 16 человек.

    Автор: Екатерина Кухарева
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