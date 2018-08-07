«Он с ума сошел, нам конец»: стали известны новые подробности убийства Хачатуряна

Москва, 7 августа. Сестры Хачатурян, которые подозреваются в убийстве своего отца, в роковой день пытались занять деньги у подруги, чтобы скрыть от родителя свои расходы.

По словам подруги девушек, пока их отец лежал в больнице, они должны были сидеть дома, однако сестры все же совершали вылазки в торговый центр и в McDonald's. В результате за месяц они потратили 15 тыс. рублей. Они просили подруг и знакомых одолжить им эту сумму, чтобы не попасться, сообщает «Комсомольская правда».

«Когда отец вернулся, сразу захотел проверить баланс. Естественно, сестры испугались, так как для него они сидели дома и никуда не выходили», — отметила подруга.

Она добавила, что в день убийства Ангелина ей написала: «Он с ума сошел. Собирается выходить из дома, хочет посмотреть выписку. Нам конец».

Как сообщает «Ридус», 57-летний Михаил Хачатурян 27 июля был обнаружен мертвым на лестничной площадке дома в Москве. Следователи насчитали на его теле более 30 ножевых ранений. По словам его дочерей, которые стали главными подозреваемыми, их отец был домашним тираном. Он регулярно бил их, держал в положении рабынь, угрожал убийством и сексуальным насилием.