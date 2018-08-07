Пентагон отреагировал на новые ядерные возможности России

Хантсвилл, 7 августа. Глава стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

Генерал выразил уверенность, что российские гиперзвуковые ракеты, торпеды и прочие новые ядерные возможности России не представляют угрозы для США, так как американская система противоракетной обороны вне конкуренции.

«Вы по-прежнему не можете найти подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США – Прим. ФАН) — вы ничего не можете с ними сделать​​​. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила», — заявил Хайтен.

Генерал также добавил, что стратегический оборонный потенциал США не вызывает у него беспокойства. При этом он подчеркнул, что США должны быть доминирующей ядерной державой и не допускать, чтобы ее противники имели сопоставимые военные возможности.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, которые были разработаны в РФ. Глава государства сообщил о создании гиперзвукового стратегического комплекса «Авангард», ракеты которого способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Кроме того, президент рассказал о ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», а также о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и атомном подводном беспилотнике «Посейдон».