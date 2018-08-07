Донбасс, 7 августа. Украинских морпехов на юге ДНР косит эпидемия дифтерии. ВСУ в ЛНР проверяют психиатры и психологи. Украинские СМИ сообщили о прибытии «кадыровцев» в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Элиту ВСУ под Мариуполем косит эпидемия

Продолжаются проблемы в элитной 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины. Командир части Андрей Гнатов под надуманным диагнозом находится на лечении, скрываясь от органов правопорядка из-за масштабных хищений. Бригада брошена на произвол, а учитывая фактор жарких погодных условий, еще и стала жертвой вспышки столбняка и дифтерии.

Стоит отметить, что такая ситуация продолжается уже четвертый год подряд на мариупольском направлении, где дислоцируется часть. За все это время решения проблемы так и не найдено, что, в принципе, может говорить и о том, что его никто не искал. А пока обезглавленное подразделение теряет бойцов — ежедневно до десятка военнослужащих отправляется в госпитали. Дифтерия уже приобрела характер эпидемии.

Украинская армия в ЛНР сходит с ума

Подтверждением этого тезиса служит качественный состав комиссии медслужбы оперативно-тактической группировки украинских войск «Север», прибывшей в места дислокации 53-й бригады ВСУ, находящиеся в зоне ответственности военных Луганской народной республики.

Подавляющее большинство медиков — психологи, психиатры и неврологи. Заявленная цель работы медкомиссии в этой части — проверка психического и психологического состояния украинских бойцов.

В ДНР дали «наводку» американским журналистам

Пока указанные выше подразделения украинской армии захлестывает волна физических и психических заболеваний, в показательный с точки зрения СМИ 1-й батальон 92-й бригады ВСУ в Авдеевку прибыла группа американских журналистов в составе Романа Олеарчика, Чарли Бибби и Девида Бонда из издания Financial Times.

По информации разведки ДНР, цель работы группы — подготовка постановочных репортажей об «агрессии боевиков ДНР». При этом в самой республике посоветовали американцам навестить украинских морпехов 36-й бригады или 128-ю горно-штурмовую, где дезертирство бойцов с оружием и преступления в отношении мирных жителей подконтрольных городов стали нормой жизни частей.

Командование ВСУ объявило войну россиянам в ОБСЕ

В Луганской народной республике рассказали о приказе по 72-й механизированной бригаде украинской армии, который отдал комбриг в отношении патрулей ОБСЕ, работающих в зоне ответственности подразделения.

Отмечается, что в случае присутствия в составе патруля иностранной миссии представителей Российской Федерации, группа ОБСЕ в зону ответственности бригады не допускается.

Украинские СМИ: «ЛНР получила подкрепление из РФ»

В подтверждение своих слов киевский «5 канал», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, выдал в эфир сюжет с передовых позиций ВСУ на Бахмутке (Луганская область). В сюжете боец ВСУ рассказал, что иногда слышит из вражеских окопов ЛНР мусульманские молитвы.

На основании этого утверждения украинские СМИ сделали вывод о «подкреплении ЛНР россиянами-кадыровцами». То, что в армейских корпусах обеих республик на добровольной основе воюют разные по вере и национальности люди, киевские пропагандисты, наверное, не слышали. Молиться, кстати, в ЛНР и ДНР также не запрещено, в отличие от Украины, где скоро за молитву на русском или церковнославянском языке можно будет угодить в поле зрения «патриотов».

А еще хочется напомнить, что бойцы армий республик иногда прибегают к откровенному троллингу своего противника, скандируя различные речевки на разных языках. Это их элемент психологической борьбы. Интересно, а если в следующем сюжете «5 канала» очередной едва вышедший из состояния «бодуна» украинский «защитник» скажет, что слышал из окопов противника китайскую речь, украинские СМИ также возвестят о поставке Китаем «боевиков» в ряды ЛДНР?!