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В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин
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    В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин

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    В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин

    Москва, 7 августа. Группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Документ опубликовали в базе данных ГД. 

    Проект закона предлагает с 2019 года уполномочить Кабмин РФ устаналивать предельные цены на топливо. Авторы законопроекта хотят защитить потребителей от колебаний цен и избежать расходов на бензин, дизель.

    Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что ведомство не ожидает резких скачков цен на топливо, пишет Газета.Ru. В России начали снижаться цены на бензин впервые в текущем году. По мнению экспертов, правительственный нефтяной маневр оказал существенное влияние на изменение ценовой политики на топливном рынке.

    Автор: Юлия Шелковенко
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