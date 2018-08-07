В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин

Москва, 7 августа. Группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Документ опубликовали в базе данных ГД.

Проект закона предлагает с 2019 года уполномочить Кабмин РФ устаналивать предельные цены на топливо. Авторы законопроекта хотят защитить потребителей от колебаний цен и избежать расходов на бензин, дизель.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что ведомство не ожидает резких скачков цен на топливо, пишет Газета.Ru. В России начали снижаться цены на бензин впервые в текущем году. По мнению экспертов, правительственный нефтяной маневр оказал существенное влияние на изменение ценовой политики на топливном рынке.