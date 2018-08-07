Движение на автоподходе к Крымскому мосту ограничат в сентябре

Симферополь, 7 августа. Движение на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи будет ограничено на месяц в сентябре из-за укладки финишного слоя асфальтобетона, сообщил председатель государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Карпов уточнил, что с завершение пика курортного сезона специалисты будут укладывать верхний слой из щебеночного-мастичного асфальтобетона на автоподходе. По его словам, работы будут вестись в два этапа: первоначально на двух правых полосах автодороги, а затем — на двух левых. Карпов добавил, что на период проведения работ на данном участке дороги будут запрещен обгон автомобилей и введено ограничение скоростного режима.

По информации госкомитета, работы завершатся до 1 октября, когда запланирован запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Торжественная церемония открытия моста, в которой принимал участие российский лидер Владимир Путин, прошла 15 мая, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь следующего года.