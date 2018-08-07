Игравшего в карьере подростка насмерть засыпало песком под Иваново

Москва, 7 августа. Трагедия произошла в Ивановской области: игравшего с друзьями в карьере подростка насмерть засыпало песком.

По информации Следственного комитета Российской Федерации, инцидент случился вблизи города Юрьевца в карьере на берегу Волги. Во время игры с друзьями 12-летнего подростка засыпало песком.

В настоящее время опрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются владельцы территории. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в минувшую пятницу, 3 августа, в Сочи погиб десятилетний ребенок, шедший по улице с бабушкой и провалившийся в ливневую канаву.