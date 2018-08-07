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Игравшего в карьере подростка насмерть засыпало песком под Иваново
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    Игравшего в карьере подростка насмерть засыпало песком под Иваново

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    Игравшего в карьере подростка насмерть засыпало песком под Иваново

    Москва, 7 августа. Трагедия произошла в Ивановской области: игравшего с друзьями в карьере подростка насмерть засыпало песком. 

    По информации Следственного комитета Российской Федерации, инцидент случился вблизи города Юрьевца в карьере на берегу Волги. Во время игры с друзьями 12-летнего подростка засыпало песком. 

    В настоящее время опрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются владельцы территории. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Напомним, в минувшую пятницу, 3 августа, в Сочи погиб десятилетний ребенок, шедший по улице с бабушкой и провалившийся в ливневую канаву. 

    Автор: Тимур Румянцев
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