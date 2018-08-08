Сирийские власти восстанавливают разрушенный боевиками мост в Алеппо — видео ФАН

Дамаск, 8 августа. Сирийские власти ведут непрерывную работу по восстановлению транспортной инфраструктуры, пострадавшей от рук незаконных вооруженных формирований в провинции Алеппо, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

В частности, ведутся активные работы по восстановлению моста Хадж, который боевики уничтожили практически на 40%. Этот мост соединяет юго-западные районы Алеппо с юго-восточными. Кроме того, он является значимым экономическим узлом, который соединяет промышленную зону города с цементным заводом.

Второй этап ремонта включает в себя восстановление металлического забора, который окружает мост с обеих сторон, а также предоставление альтернативной энергии для освещения моста, украшение прогулочных зон и тротуаров для пешеходов.

В данный момент полный ремонт моста оценивается в 432 миллиона сирийских фунтов. Ожидается, что работа будет завершена через два месяца. Ремонтно-восстановительные работы также включают в себя прокладывание дорог, ведущих к мосту и южному кольцу.

Завершение проекта по восстановлению транспортной инфраструктуры в Алеппо поможет значительно снизить ущерб, полученный в ходе террористической оккупации.

Сейчас сирийские власти занимаются восстановлением разрушенных районов города Алеппо: ремонтируются важные объекты инфраструктуры и обслуживания. Восстанавливаются древние кварталы. Так, в июне была завершена реставрация древнейшего квартала Хан аль-Вазир. Продолжается восстановление квартала Джаддат Аль-Хандак, который был превращен в место для пыток и убийств боевиками.

Отметим, что сирийский город Алеппо является одним из самых древних городов мира. Среди сотен достопримечательностей Алеппо выделяют мечети, цитадель, городские ворота, монастыри.

В результате сирийского конфликта в Алеппо были разрушены десятки культурных объектов.