Москва, 7 августа. Жесткие санкции против российских банков не выгодны Минфину США. Они несут риски для американской и мировой экономики.

Новый пакет санкций, который предполагает запрет всех транзакций с российским банками, скорее всего не будет принят. Об этом заявил финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По его словам, жесткие санкции увеличивают риски по обслуживанию суверенного долга для всех развитых и развивающихся стран. Если США введут их против российских банков, то всем странам придется больше платить за обслуживание долга. Поэтому подобный сценарий маловероятен.

«Минфин США ранее уже дважды давал отрицательное заключение на подобные инициативы, поэтому он легко может сделать так еще один раз», — отметил Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, что ранее власти США заявили о подготовке нового пакета санкций. Он должен затронуть российские банки «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Внешэкономбанк» и Сбербанк. Соавторами законопроекта стали «демократы» Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и «республиканцы» Линдси Грэм, Джон Маккейн, Кори Гарднер. Американские сенаторы предложили «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».